Так выглядит кандидат наук по государственному управлению.

Одиозный нардеп от парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива успешно защитил диссертацию и стал кандидатом наук по госуправлению, причем недружественные парламентарию медиа на открытую защиту не пускали под предлогом карантина.

Об этом передает Hromadske.

Тема научной работы Ильи Кивы носила название «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».

Члены комиссии поставили нардепу несколько вопросов по содержанию работы, на которые он не смог ответить, поручившись предоставить ответ в следующей научной публикации. Это не помешало членам комиссии единогласно проголосовать за признание Ильи Кивы кандидатом наук по государственному управлению.

Кроме того, наличие научной степени дает не только репутационное или профессиональное признание, но и добавляет существенные доплаты к зарплатам на государственных должностях, одну из которых и занимает Илья Кива.

Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов на него пропускали по спискам, которые согласовывал помощник народного депутата. На защиту смогли попасть журналисты с каналов Медведчука, журналистам из Громадского и Украинской правды всячески препятствовали выполнять свои профессиональные обязанности, не пропуская их на открытое научное мероприятие.

Ранее НикВести сообщали, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик в кулуарах Верховной Рады спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.