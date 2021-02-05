Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива обматерил руководителя Bihus.info Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик в кулуарах Верховной Рады спросил его об отмывании денег через конвертационные центры.

Видео разговора появилось на YouTube-канале Pavlovsky News, пишет Бабель.

– Я знаю одно, что ваш руководитель — пи***ас и гомосексуалист... Вы являетесь пособником пи***аса... Вы занимаетесь дешевым пи***жом и провокациями. У вас руководитель пи***ас и коррупционер, - сказал Илья Кива, имея в виду Бигуса.

Журналист в ответ напомнил Киве, что он «живет на его налоги», после чего нардеп предложил, чтобы Бигус заплатил налоги «за все украденные им деньги».

Кроме этого, Кива заверил, что против него не открыто ни одного уголовного дела.

Отметим, согласно данным портала Судебная власть Украины, против Кивы сейчас рассматривают несколько уголовных производств, в частности, большинство из них — иски о защите чести, достоинства и признании информации недостоверной.

– У меня все дела закрыты... Если у вас есть доказательства, обращайтесь в правоохранительные структуры, вы занимаетесь только дешевым пи**жем и провокациями, - сказал нардеп.

После того как Кива несколько раз оскорбил журналиста и его руководителя, он предложил журналисту «засуньте мне в ж**у эти справки (от СБУ)». Через мгновение депутат исправил себя: «Нет, своему пи***су руководителю».

– Какие вопросы — такие и ответы. Как зашел, то и надел, - резюмировал Кива.

Впоследствии Даниил Мокрик на своей странице в Facebook пообещал, что вскоре Bihus.info обнародует результаты нового расследования про Киву.

К тому же он прокомментировал позорное поведение Кивы.

– Поведение Ильи Киви позорит не просто фракцию ОПзЖ. Оно позорит Верховную Раду и украинское государство. То, что ОПзЖ провело в Раду и держит у себя такое, — это лицо ОПзЖ. Главное лицо. То, что о быдлячестве Кивы молчит ВР и Комитеты по свободе слова и депутатской этике — это лицо парламента. То, что законы в Украине принимает и доступ к парламентской трибуне имеет человек с явными нарушениями — это катастрофа. И насмешка над налогоплательщиками, - написал журналист.

Напомним, ранее народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива вступил в перепалку с митингующими возле Верховной Рады из-за того, что он не общается на украинском языке.