Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива вступил в перепалку с митингующими возле Верховной Рады из-за того, что он не общается на украинском языке.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, под парламентом митинговали водители автомобилей с иностранной регистрацией.

— Я общаюсь на том языке, на котором мне удобнее общаться, – ответил Илья Кива на замечания протестующих.

Затем он вышел из толпы, но нардепа обвинили в том, что тот толкнул женщину: «Бык, прет и все».

В ответ Илья Кива назвал одного из участников протеста «дурнем» и ушел под крики: «Ганьба».

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что причиной для этого может стать отказ фракции «Слуги народа» поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда.