В течение прошедших суток в Николаевской области трижды горели частные жилые секторы.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый пожар зарегистрировали на улице Юрия Тимошенко села Казанка Баштанского района. На место пожара направили отделение 17 государственной пожарно-спасательной части. Пожар на площади 20 квадратных метров потушили в 11:30. Его повлекло нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Также горела кровля жилого дома на улице Шелковичная в селе Чаусово-1 Первомайского района. Пожар на площади 2 квадратных метров уничтожил деревянные балки перекрытия. Пожарные 23 ГПСЧ ликвидировали огонь в 14:56.

В этот же день пожар дачного дома зафиксировали на участке 96 садово-виноградного общества «Гвоздика» Воскресенской объединенной территориальной общины Николаевского района. Пожарные 16 ГПСЧ потушили пожар на площади 15 квадратных метров в 16:35. Пламя уничтожило холодильник, кондиционер, мебель и вещи домашнего обихода.

Напомним, 25 апреля в Вознесенске на улице Майской горел жилой дом — при пожаре погиб 49-летний мужчина.