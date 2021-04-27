Киберспециалисты СБУ сорвали замысел спецслужб РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. По интернету он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами программного обеспечения, переданные иностранными спецслужбами ; переписку с кураторами РФ.

Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.