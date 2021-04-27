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Киберспециалисты СБУ сорвали замысел спецслужб РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. По интернету он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами программного обеспечения, переданные иностранными спецслужбами ; переписку с кураторами РФ.
Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, США ввели новый пакет санкций против российских компаний и должностных лиц.
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Киберспециалисты СБУ сорвали замысел спецслужб РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что спецслужбы РФ действовали через жителя Запорожья. По интернету он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Злоумышленник, в частности, обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.
В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами программного обеспечения, переданные иностранными спецслужбами ; переписку с кураторами РФ.
Организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, США ввели новый пакет санкций против российских компаний и должностных лиц.