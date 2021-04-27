Окружная прокуратура Николаева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего николаевца, обвиняемого в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 февраля 2021 года несовершеннолетний у дома №92 по улице Одесское шоссе ударил ножом 38-летнего местного жителя в спину и руку, который, по его мнению, слишком громко слушал музыку на портативном акустическом устройстве.

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Первомайске полицейские задержали злоумышленника, который нанес своему знакомому раны ножом и молотком, от которых тот скончался.