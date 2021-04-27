Должностному лицу Арбузинской исправительной колонии, которого подозревают в сбыте наркотических средств, назначили домашний арест.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Вчера, 26 апреля, следственный судья Заводского районного суда Николаева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста начальнику отделения социально-воспитательной и психологической работы ГУ «Арбузинская исправительная колония» № 83. Он подозревается в незаконном хранении, приобретении и перевозке наркотиков с целью сбыта (часть 1 статьи 307).

Установлено, что чиновник пронес на территорию исправительной колонии пакет с 4 свертками каннабиса и 52 граммами таблеток, чтобы продать их. Вещества изъято у подозреваемого во время личного досмотра. Расследование продолжается.

Напомним, 21 апреля следователи сообщили о подозрении неоднократно судимому 31-летнему жителю Херсонской области, в установлении и распространении преступного влияния в Снигиревской исправительной колонии.