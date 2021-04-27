Сотни работников французской фабрики в Бретани блокируют ее работу, чтобы не допустить продажу предприятия, на котором они работали годами.

Об этом сообщает Le Figaro.

Автоконцерн Renault 11 марта объявил о продаже завода, сотрудники требуют отменить эту сделку и сохранить рабочие места в экономически депрессивном регионе.

— Мы блокируем с 10 утра, потому что абсолютно ничего не происходит, наше будущее все мрачнее и мрачнее. Внутри находятся пять человек из руководства, они не выйдут, пока мы не получим ответ, пока кто-то не решит нашу судьбу и нам не разрешат работать, — заявил представитель митингующих.

В блокаде участвуют приблизительно 350 работников завода, в первые часы руководство отказалось идти на конструктивный диалог.

— Утренняя смена хотела встретиться с директором завода, но обсуждение несостоялось, и они решили не возвращаться к работе. К сожалению, нам пришлось пойти на это, когда мы вчера работали, это они подтолкнули нас до конца, — добавил протестующий Эрик Бланшье.

В понедельник правительство Франции объявило о создании фонда в размере 50 миллионов евро для поддержки переподготовки сотрудников автомобильного сектора, которые лишились работы после локдауна.

Ранее НикВести сообщали, что 8 апреля Франция перешагнула порог в 10 миллионов человек, которым были сделана первая инъекция вакцины.