Сотни работников французской фабрики в Бретани блокируют ее работу, чтобы не допустить продажу предприятия, на котором они работали годами.
Об этом сообщает Le Figaro.
Автоконцерн Renault 11 марта объявил о продаже завода, сотрудники требуют отменить эту сделку и сохранить рабочие места в экономически депрессивном регионе.
— Мы блокируем с 10 утра, потому что абсолютно ничего не происходит, наше будущее все мрачнее и мрачнее. Внутри находятся пять человек из руководства, они не выйдут, пока мы не получим ответ, пока кто-то не решит нашу судьбу и нам не разрешат работать, — заявил представитель митингующих.
В блокаде участвуют приблизительно 350 работников завода, в первые часы руководство отказалось идти на конструктивный диалог.
— Утренняя смена хотела встретиться с директором завода, но обсуждение несостоялось, и они решили не возвращаться к работе. К сожалению, нам пришлось пойти на это, когда мы вчера работали, это они подтолкнули нас до конца, — добавил протестующий Эрик Бланшье.
В понедельник правительство Франции объявило о создании фонда в размере 50 миллионов евро для поддержки переподготовки сотрудников автомобильного сектора, которые лишились работы после локдауна.
Ранее НикВести сообщали, что 8 апреля Франция перешагнула порог в 10 миллионов человек, которым были сделана первая инъекция вакцины.
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Сотни работников французской фабрики в Бретани блокируют ее работу, чтобы не допустить продажу предприятия, на котором они работали годами.
Об этом сообщает Le Figaro.
Автоконцерн Renault 11 марта объявил о продаже завода, сотрудники требуют отменить эту сделку и сохранить рабочие места в экономически депрессивном регионе.
— Мы блокируем с 10 утра, потому что абсолютно ничего не происходит, наше будущее все мрачнее и мрачнее. Внутри находятся пять человек из руководства, они не выйдут, пока мы не получим ответ, пока кто-то не решит нашу судьбу и нам не разрешат работать, — заявил представитель митингующих.
В блокаде участвуют приблизительно 350 работников завода, в первые часы руководство отказалось идти на конструктивный диалог.
— Утренняя смена хотела встретиться с директором завода, но обсуждение несостоялось, и они решили не возвращаться к работе. К сожалению, нам пришлось пойти на это, когда мы вчера работали, это они подтолкнули нас до конца, — добавил протестующий Эрик Бланшье.
В понедельник правительство Франции объявило о создании фонда в размере 50 миллионов евро для поддержки переподготовки сотрудников автомобильного сектора, которые лишились работы после локдауна.
Ранее НикВести сообщали, что 8 апреля Франция перешагнула порог в 10 миллионов человек, которым были сделана первая инъекция вакцины.