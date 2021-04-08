В четверг, 8 апреля, Франция перешагнула порог в 10 миллионов человек, которым были сделана первая инъекция вакцины.

Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на заявление премьер-министра Жана Кастекса.

Премьер сделал свое заявление во время посещения пункта вакцинации в городке Ножан-сюр-Марн, к востоку от Парижа.

— Франция только что пересекла черту в 10 миллионов человек, которым был сделан первый укол вакцины, то есть мы на неделю опережаем поставленную мною цель. Это очень хорошие показатели, Франция прививает много людей. И это благодаря ... всем тем, кто 7 дней в неделю находится на посту, служа великому национальному делу, которое называется вакцинацией и которое позволит нам выбраться из этого кризиса, — сказал глава правительства.

Правительство поставило цель вакцинировать 10 миллионов человек по крайней мере первой дозой к середине апреля. При ежедневном количестве прививок от 200 тысяч до 300 тысяч эта цель была достигнута на несколько дней раньше. Франция также планирует вакцинировать 20 миллионов человек в середине мая, а затем 30 миллионов к середине июня.

— Теперь у нас есть цель в 20 миллионов, и я не сомневаюсь, что благодаря этой всеобщей мобилизации мы ее достигнем, — заверил Жан Кастекс избирателей.

В центре вакцинации премьер-министр поговорил с врачом о вакцинах AstraZeneca, которые вызывают сомнение из-за очень редких побочных эффектов.

— Вы находитесь в лучшем положении, чтобы преодолеть сопротивление, объяснить своим пациентам и убедить их в вакцине AstraZeneca, — сказал ему Жан Кастекс. — Это то, что мы делаем, — ответил врач, оценивший как «ничтожное» количество случаев тромбоза после инъекции AstraZeneca по сравнению с привитым населением в целом.

Напомним, во Франции планируют провести вакцинацию против COVID-19 около 30 млн человек до начала лета.