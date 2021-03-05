Во Франции планируют провести вакцинацию против COVID-19 около 30 млн человек до начала лета.
Об этом заявил в Twitter премьер-министр страны Жан Кастекс.
— Целью является вакцинировать 20 млн человек с сегодняшнего дня и до середины мая и 30 млн — на начало лета, — написал Жан Кастекс.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в стране первую дозу COVID-вакцины уже получили 3235684 человека и вторая прививка проведена для 1781750 граждан.
Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.
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Во Франции планируют провести вакцинацию против COVID-19 около 30 млн человек до начала лета.
Об этом заявил в Twitter премьер-министр страны Жан Кастекс.
— Целью является вакцинировать 20 млн человек с сегодняшнего дня и до середины мая и 30 млн — на начало лета, — написал Жан Кастекс.
Он также сообщил, что на сегодняшний день в стране первую дозу COVID-вакцины уже получили 3235684 человека и вторая прививка проведена для 1781750 граждан.
Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.