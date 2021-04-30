Киевские таможенники задержали иностранца в аэропорту «Борисполь». Он пытался провезти в собственном животе более килограмма наркотиков из Евросоюза.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Facebook.
Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров.
Однако таможенники предупредили гражданина о возможности применения в отношении него исключительной формы таможенного контроля — личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.
После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.
Во время проведения компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.
«Внутри обнаруженных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г», — говорится в сообщении.
Согласно проведенному экспресс-анализу наркотических веществ, изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.
Напомним, полицейские в Николаеве задержали женщину на сбыте наркотиков и психотропов — нашли товара на 150 тысяч гривен.
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Киевские таможенники задержали иностранца в аэропорту «Борисполь». Он пытался провезти в собственном животе более килограмма наркотиков из Евросоюза.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Facebook.
Иностранец для прохождения таможенного контроля самостоятельно выбрал «зеленый коридор», чем гарантировал, что не перемещает запрещенных товаров.
Однако таможенники предупредили гражданина о возможности применения в отношении него исключительной формы таможенного контроля — личного досмотра. Пассажир продолжал настаивать, что не перемещает ничего запрещенного.
После этого таможенники с привлечением медицинского работника вынуждены были провести личный досмотр мужчины.
Во время проведения компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом.
«Внутри обнаруженных капсул, изъятие которых происходило медикаментозным путем в течение почти суток (19 часов), находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г», — говорится в сообщении.
Согласно проведенному экспресс-анализу наркотических веществ, изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.
Напомним, полицейские в Николаеве задержали женщину на сбыте наркотиков и психотропов — нашли товара на 150 тысяч гривен.