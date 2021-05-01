В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в субботу, 1 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что неподалеку Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В пригороде Авдеевки сепаратисты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а в районе населенного пункта Широкино - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки не было.

По состоянию на 7 часов утра, 1 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Водяного, применив беспилотный летательный аппарат, противник сбросил ВОГ-17 на позиции украинских военных.

В результате вражеского огня, военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что участники Минского процесса, которые подписывали одноименные соглашения, делали это с пониманием того, что они невозможны к выполнению.