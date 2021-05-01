Утром в субботу, 1 мая, на железнодорожных рельсах возле поселка имени Горького в Николаеве найден труп пожилого мужчины.

Лежащее на рельсах тело заметил машинист тепловоза, ведущий эшелон с зерном, пишут Новости-Н.

Машинист применил экстренное торможение, эшелон остановился буквально в 5-6 метрах от лежащего тела

— Вышедшие машинисты увидели, что лежащее на рельсах тело перерезано пополам. На вид погибшему 70-80 лет. В месте, где его переехал поезд, проходит стихийная тропинка, которая пересекает железную дорогу, - пишет СМИ.

— Был ли это несчастный случай или же человек бросился под поезд намеренно предстоит выяснить следствию, - сказано в сообщении.

Ранее в одном из вагонов поезда №126 «Киев - Новоалексеевка» произошла стрельба. Из-за этого поезд задерживается на шесть часов.