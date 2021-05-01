В пятницу, 30 апреля, возле села Благодатное Арбузинского района Николаевской области столкнулись мопед Honda и автомобиль Hundai Tucson.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир получили травмы, 35-летний водитель автомобиля не травмировался.
Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее во Врадиевском районе столкнулись автомобиль BMW и трактор МТЗ-892.
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В пятницу, 30 апреля, возле села Благодатное Арбузинского района Николаевской области столкнулись мопед Honda и автомобиль Hundai Tucson.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
16-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир получили травмы, 35-летний водитель автомобиля не травмировался.
Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее во Врадиевском районе столкнулись автомобиль BMW и трактор МТЗ-892.