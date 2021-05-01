Вчера, 30 апреля, в Николаевской области на трассе Н-11 «Николаев-Днепр» возле села Мешково-Погорелово 54-летний водитель автомобиля Renault Twingo сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

42-летнюю потерпевшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

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