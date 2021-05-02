1 мая в Ивано-Франковске агрессивный пес напал и покусал мальчика. Прибывшие патрульные были вынуждены застрелить собаку.

Об этом сообщает портал Zbroya,info,

Инцидент произошел на улице Юлиана Целевича — мальчика укусила собака. Приехавшие патрульные увидели, что пес побежал к другому ребенку, поэтому полицейские догнали пса и попытались оттащить его от потенциальной жертвы, на что собака отреагировала нападением на полицейского и вцепилась ему в руку.

На основании ч. 13 ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» патрульный принял решение использовать огнестрельное оружие и осуществил один выстрел в собаку, в результате которого животное погибло на месте происшествия. Вследствие выстрела никто из людей не пострадал. На место инцидента приехала скорая помощь.

Напомним, в субботу, 13 февраля, в микрорайоне Северный в Николаеве стая бродячих собак напала на мужчину, одна из которых прокусила ему ногу.