В крупном иранском городе Кум вспыхнул химический завод: причина воспламенения неизвестна.

Об этом сообщает ArabNews.

На видеозаписях, опубликованных иранскими СМИ, виден н густой черный дым, поднимающийся от химического завода Моваледан в окрестностях Кума, одного из священных городов в Иране.

На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 пожарных. Спасателям удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, но несколько взрывов все же прозвучало и на месте загорелись две пожарные машины.

По сообщению ISNA, два пожарных также получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Напомним, по заявлению израильских военных, сирийская ракета класса «земля-воздух» попала по объекту на юге страны, неподалеку от места взрыва работает ядерный исследовательский центр Димоны. Военный ответ со стороны Тель-Авива был стремительным - уничтожение ракетных систем, с которых по Израилю прилетели ракеты.