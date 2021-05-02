В крупном иранском городе Кум вспыхнул химический завод: причина воспламенения неизвестна.
Об этом сообщает ArabNews.
На видеозаписях, опубликованных иранскими СМИ, виден н густой черный дым, поднимающийся от химического завода Моваледан в окрестностях Кума, одного из священных городов в Иране.
На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 пожарных. Спасателям удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, но несколько взрывов все же прозвучало и на месте загорелись две пожарные машины.
По сообщению ISNA, два пожарных также получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Напомним, по заявлению израильских военных, сирийская ракета класса «земля-воздух» попала по объекту на юге страны, неподалеку от места взрыва работает ядерный исследовательский центр Димоны. Военный ответ со стороны Тель-Авива был стремительным - уничтожение ракетных систем, с которых по Израилю прилетели ракеты.
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В крупном иранском городе Кум вспыхнул химический завод: причина воспламенения неизвестна.
Об этом сообщает ArabNews.
На видеозаписях, опубликованных иранскими СМИ, виден н густой черный дым, поднимающийся от химического завода Моваледан в окрестностях Кума, одного из священных городов в Иране.
На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 пожарных. Спасателям удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, но несколько взрывов все же прозвучало и на месте загорелись две пожарные машины.
По сообщению ISNA, два пожарных также получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Напомним, по заявлению израильских военных, сирийская ракета класса «земля-воздух» попала по объекту на юге страны, неподалеку от места взрыва работает ядерный исследовательский центр Димоны. Военный ответ со стороны Тель-Авива был стремительным - уничтожение ракетных систем, с которых по Израилю прилетели ракеты.