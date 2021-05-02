Николаевские правоохранители притянули к административной ответственности водителя автомобиля BMW, который опасным вождением подверг опасности жизнь окружающих.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаевской области.
Инспекторы приметили нарушителя сегодня ночью.
— Водитель подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Но такие катания продолжались недолго, — говорится в сообщении.
Напомним, горожане пожаловались в полицию на водителя маршрутного такси, который пьяным сел за руль. При задержании он оказал сопротивление — у полицейского зафиксировали ушибы.
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Николаевские правоохранители притянули к административной ответственности водителя автомобиля BMW, который опасным вождением подверг опасности жизнь окружающих.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаевской области.
Инспекторы приметили нарушителя сегодня ночью.
— Водитель подвергал опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Но такие катания продолжались недолго, — говорится в сообщении.
Напомним, горожане пожаловались в полицию на водителя маршрутного такси, который пьяным сел за руль. При задержании он оказал сопротивление — у полицейского зафиксировали ушибы.