|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|05:35
|Заход солнца:
|20:02
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:31
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+13 C°
В ночь на 2 мая в Киеве произошла большая драка с поножовщиной, в которой участвовало около пятнадцати мужчин.
Об этом пишет Цензор.нет, ссылаясь на dtp.kiev.ua.
По результатам драки одного человека госпитализировали с ножевым ранением в области печени, другому мужчине с разбитой головой и свернутым носом медики оказали первую помощь прямо на месте драке.
Как сообщают местные СМИ, большинство дерущихся находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
В ночь на 2 мая в Киеве произошла большая драка с поножовщиной, в которой участвовало около пятнадцати мужчин.
Об этом пишет Цензор.нет, ссылаясь на dtp.kiev.ua.
По результатам драки одного человека госпитализировали с ножевым ранением в области печени, другому мужчине с разбитой головой и свернутым носом медики оказали первую помощь прямо на месте драке.
Как сообщают местные СМИ, большинство дерущихся находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.