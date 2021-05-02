В ночь на 2 мая в Киеве произошла большая драка с поножовщиной, в которой участвовало около пятнадцати мужчин.

Об этом пишет Цензор.нет, ссылаясь на dtp.kiev.ua.

По результатам драки одного человека госпитализировали с ножевым ранением в области печени, другому мужчине с разбитой головой и свернутым носом медики оказали первую помощь прямо на месте драке.

Как сообщают местные СМИ, большинство дерущихся находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.