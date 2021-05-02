На пункте пропуска «Меловое» пограничники Луганского пограничного отряда задержали украинца, который попытался дать взятку при пересечении границы для того, чтобы пограничники не сообщали правоохранителям о поддельном страховом полисе, который обнаружили при проверке его документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

— В пункт пропуска «Меловое» на автомобиле марки «Лексус» прибыл гражданин Украины. Он направлялся из РФ в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что предоставленный нашим земляком страховой полис «Зеленая карта» является недействительным и содержит признаки частичного подделки. Не растерявшись, мужчина попытался «решить вопрос» , предложив охранникам границы 700 грн для того, чтобы последние ничего не сообщали представителям Нацполиции. На такую «просьбы» пограничники ответили отказом, — говорится в сообщении.

По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и статьей 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Отметим, в Николаеве задержали первого заместителя начальника областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере двух тысяч долларов.