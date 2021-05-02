На пункте пропуска «Меловое» пограничники Луганского пограничного отряда задержали украинца, который попытался дать взятку при пересечении границы для того, чтобы пограничники не сообщали правоохранителям о поддельном страховом полисе, который обнаружили при проверке его документов.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
— В пункт пропуска «Меловое» на автомобиле марки «Лексус» прибыл гражданин Украины. Он направлялся из РФ в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что предоставленный нашим земляком страховой полис «Зеленая карта» является недействительным и содержит признаки частичного подделки. Не растерявшись, мужчина попытался «решить вопрос» , предложив охранникам границы 700 грн для того, чтобы последние ничего не сообщали представителям Нацполиции. На такую «просьбы» пограничники ответили отказом, — говорится в сообщении.
По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и статьей 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Отметим, в Николаеве задержали первого заместителя начальника областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере двух тысяч долларов.
|
Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
На пункте пропуска «Меловое» пограничники Луганского пограничного отряда задержали украинца, который попытался дать взятку при пересечении границы для того, чтобы пограничники не сообщали правоохранителям о поддельном страховом полисе, который обнаружили при проверке его документов.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
— В пункт пропуска «Меловое» на автомобиле марки «Лексус» прибыл гражданин Украины. Он направлялся из РФ в Украину. Во время проверки документов пограничники установили, что предоставленный нашим земляком страховой полис «Зеленая карта» является недействительным и содержит признаки частичного подделки. Не растерявшись, мужчина попытался «решить вопрос» , предложив охранникам границы 700 грн для того, чтобы последние ничего не сообщали представителям Нацполиции. На такую «просьбы» пограничники ответили отказом, — говорится в сообщении.
По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» и статьей 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Отметим, в Николаеве задержали первого заместителя начальника областного управления Госпродпотребслужбы за вымогательство взятки в размере двух тысяч долларов.