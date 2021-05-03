За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

— Неподалеку от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, — говорится в сообщении.

Как отмечается, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра 3 мая, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

— Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, — подчеркивают в штабе ООС.

Напомним, 27 апреля, в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Север» автомобиль с военнослужащими подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва 1 боец скончался, трое получили боевое ранение.