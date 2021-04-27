Сегодня, 27 апреля, в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Север» автомобиль с военнослужащими подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва 1 боец скончался, трое получили боевое ранение.

Об этом сообщает штаб ООС.

— Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, — говорится в заявлении.

Ранее НикВести сообщали, что в понедельник, 26 апреля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский с позывным Африка.