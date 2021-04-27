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В понедельник, 26 апреля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский с позывным Африка.
Об этом сообщили в Городенковской городской общине Ивано-Франковской области, откуда он был родом.
Боец Объединенных сил погиб от пули вражеского снайпера.
Иван Ковалевский родом из села Коленки Ивано-Франковской области.
В течение суток, 26 апреля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим «тишины».
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В понедельник, 26 апреля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский с позывным Африка.
Об этом сообщили в Городенковской городской общине Ивано-Франковской области, откуда он был родом.
Боец Объединенных сил погиб от пули вражеского снайпера.
Иван Ковалевский родом из села Коленки Ивано-Франковской области.
В течение суток, 26 апреля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим «тишины».