В понедельник, 26 апреля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Иван Ковалевский с позывным Африка.

Об этом сообщили в Городенковской городской общине Ивано-Франковской области, откуда он был родом.

Боец Объединенных сил погиб от пули вражеского снайпера.

Иван Ковалевский родом из села Коленки Ивано-Франковской области.

В течение суток, 26 апреля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим «тишины».