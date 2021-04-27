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В течение суток, 26 апреля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим «тишины». В результате обстрелов ранен украинский воин, его госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Кроме того, из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле Светлодарска били еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также в районе Зайцево боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела украинский воин получил ранение.
«Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В штабе ООС уточняют, что украинские бойцы отвечали на действия российско-оккупационных войск взаимностью.
Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли позиции ООС трижды.
Возле Водяного оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки — из станковых противотанковых гранатометов.
Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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В течение суток, 26 апреля, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим «тишины». В результате обстрелов ранен украинский воин, его госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Кроме того, из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле Светлодарска били еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также в районе Зайцево боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела украинский воин получил ранение.
«Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В штабе ООС уточняют, что украинские бойцы отвечали на действия российско-оккупационных войск взаимностью.
Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли позиции ООС трижды.
Возле Водяного оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки — из станковых противотанковых гранатометов.
Напомним, миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.