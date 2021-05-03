По состоянию на утро 3 мая в Николаевской области наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Помимо Николаевской области, высокий уровень пожарной опасности наблюдается также в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Донецкой, Одесской и центральных областях.

Как сообщалось, около полуночи, 2 мая, в Николаеве горела квартира в доме по улице Самойловича. Спасатели при помощи спасательных комплектов эвакуировали 2 человек из соседней квартиры, охваченной дымом.