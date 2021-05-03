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Около полуночи, 2 мая, в Николаеве горела квартира в доме по улице Самойловича. Спасатели при помощи спасательных комплектов эвакуировали 2 человек из соседней квартиры, охваченной дымом.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пожар был ликвидирован в течение часа. Причина возгорания устанавливается.
На место происшествия были направлены три отделения 5 пожарно-спасательного отряда и дежурную смену оперативно-координационный центра.
Напомним, ранее в Николаеве при пожаре в квартире спасатели нашли тело женщины.
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Около полуночи, 2 мая, в Николаеве горела квартира в доме по улице Самойловича. Спасатели при помощи спасательных комплектов эвакуировали 2 человек из соседней квартиры, охваченной дымом.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пожар был ликвидирован в течение часа. Причина возгорания устанавливается.
На место происшествия были направлены три отделения 5 пожарно-спасательного отряда и дежурную смену оперативно-координационный центра.
Напомним, ранее в Николаеве при пожаре в квартире спасатели нашли тело женщины.