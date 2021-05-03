Вчера, 2 мая в реанимации Черниговской областной детской больницы умер семимесячный мальчик после отравления грибами.

Об этом сообщил главный врач детской областной больницы Александр Карета, передает «Суспільне».

По его словам, мальчик умер от того, что токсины отравили организм, и перестали работать внутренние органы. Ребенка в больницу доставили в коме. С 27 апреля семимесячный Виктор находился в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Это уже вторая смерть в этой семье. Утром 30 апреля в реанимации Черниговской областной детской больницы умерла пятилетняя девочка.

Напомним, в декабре во Львове двое детей отравились угарным газом.