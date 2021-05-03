В настоящее время судью Николая Чауса по указанию Офиса Президента перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска Николаевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Арьев.

Он утверждает, что после вывоза из Молдовы Чауса держали на объекте Минобороны в Хотяновке, как раз напротив Межигорья Януковича. Если ехать по дамбе вдоль Киевского водохранилища, въезд на этот объект обозначен соответствующей табличкой.

Однако, Николай Чаус, по словам нардепа, отказывался идти на сотрудничество. Поэтому, похищенного судью решили «легализовать».

— И вот тут начинается главное. План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать «при попытке». Для этого «объект» перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска и удерживают его в здании на фото. От этого места примерно одинаково недалеко от Приднестровья и Крыма. Как вариант также рассматривают границу с Россией. Однако, самое важное далее. Чауса, по плану, должны с помпой задержать, всем показать и сказать, что никакого вывоза в Украину не было, что это все выдумки-фейки-врагипридумали, ну и так далее ... Реализовать планируют в ближайшие дни. Интересно, что перед вылетом в Гуту Зеленский встретился с руководством Государственной пограничной службы, в частности лично с Дейнеко. Совпадение? — написал Владимир Арьев.

Владимир Арьев заявляет, что сейчас Главное управление разведки сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Николаев Чаусе.

— Мелком коррупционере, которого Офис Президента решил использовать для дискредитации тех, кто рассказал Bellingcat детали слива спецоперации против «вагнеровцев», ну и Порошенко, если удастся в этом «убедить» беглого судью. Для этого топ-чиновник из ОП приказал спецназу разведки похитить Чауса из Молдовы, а следствием «убеждений» стала сломанная челюсть Чауса, — написал Владимир Арьев.

Владимир Арьев отмечает, что об этом и о следующих деталях рассказал ему офицер, который назвал настоящие фамилии спецназовцев ГУР МО, участвовавших в вывозе и охране Николая Чауса.

— Например, Сергей Ба ... и, номер телефона 097-ххх-хх85. Данные кадровых офицеров публично разглашать нельзя, поэтому, извините за такую подачу. Мы, кстати, с ним связались, но, разумеется, говорить он с нами не стал. Так вот, сейчас элитные бойцы вместо участия в сложных спецоперациях против врага стали исполнителями заказов преступников с Банковой, — подчеркивает Владимир Арьев.

Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.