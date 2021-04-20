Юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу Молдовы.

Адвокат допустил, что к похищению причастны не обычные люди из Украины, а госслужащие спецслужб.

— Могу предположить или сделать предварительные выводы, что к этому причастны, в том числе, и граждане Украины. Как мне стало известно со слов жены, в этой спецоперации, которая готовилась, или к этому правонарушению, можно утвердительно говорить, причастны не просто граждане, а действующие сотрудники официальных государственных органов, — заявил Александр Вишневый.

Напомним, Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.