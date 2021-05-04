Вчера вечером, 3 мая, в Николаевской области произошло ДТП, в ходе которого пострадали двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 20:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП на улице Винграновского в Первомайске. Стало известно, что водитель авто наехал на металлическую конструкцию на территории заправки. В машине находилось 2 человека.

На место выехало дежурное отделение 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на САРМ-С. Спасатели деблокировали пострадавших пассажиров, которых зажало деформированными элементами машины.

Водителя и женщину-пассажира увезли на «скорой» и госпитализировали в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, возле села Благодатное Арбузинского района Николаевской области столкнулись мопед Honda и автомобиль Hundai Tucson.