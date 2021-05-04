В селе Черемхов в Ивано-Франковской области на автомобильной заправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Между двумя компаниями, которые находились на территории заправки, возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы.

После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 «Хулиганство». Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 1 мая в Ивано-Франковске агрессивный пес напал на ребенка, прибывшие патрульные были вынуждены застрелить собаку.