В Николаевском роддоме №1 из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла родильница.
Информацию подтвердила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает Суспільне Миколаїв.
Женщина находилась в роддоме на учете, это была ее вторая беременность. Пострадавшая умерла 2 мая. На следующий день врачи провели вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.
По словам Ирины Шамрай, потерпевшая болела сахарным диабетом, что стало причиной обострения коронавирусной болезни. Также у нее зафиксировали тяжелую пневмонию.
Известно, что ребенка удалось спасти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Девочка жива. Весит 2 килограмма, 800 грамм. С ребенком все нормально, — рассказала Ирина Шамрай.
Напомним, 9 апреля в Николаевском роддоме №1 от последствий коронавирусной болезни умерла родильница, которая вынашивала двойню.
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В Николаевском роддоме №1 из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла родильница.
Информацию подтвердила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает Суспільне Миколаїв.
Женщина находилась в роддоме на учете, это была ее вторая беременность. Пострадавшая умерла 2 мая. На следующий день врачи провели вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.
По словам Ирины Шамрай, потерпевшая болела сахарным диабетом, что стало причиной обострения коронавирусной болезни. Также у нее зафиксировали тяжелую пневмонию.
Известно, что ребенка удалось спасти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Девочка жива. Весит 2 килограмма, 800 грамм. С ребенком все нормально, — рассказала Ирина Шамрай.
Напомним, 9 апреля в Николаевском роддоме №1 от последствий коронавирусной болезни умерла родильница, которая вынашивала двойню.