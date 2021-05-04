В Николаевском роддоме №1 из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла родильница.

Информацию подтвердила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай, передает Суспільне Миколаїв.

Женщина находилась в роддоме на учете, это была ее вторая беременность. Пострадавшая умерла 2 мая. На следующий день врачи провели вскрытие тела, чтобы выяснить причину смерти.

По словам Ирины Шамрай, потерпевшая болела сахарным диабетом, что стало причиной обострения коронавирусной болезни. Также у нее зафиксировали тяжелую пневмонию.

Известно, что ребенка удалось спасти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Девочка жива. Весит 2 килограмма, 800 грамм. С ребенком все нормально, — рассказала Ирина Шамрай.

Напомним, 9 апреля в Николаевском роддоме №1 от последствий коронавирусной болезни умерла родильница, которая вынашивала двойню.