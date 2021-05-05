Вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки, 4 мая, шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, противник вел огонь запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного и Красногоровки, где также применял и станковые противотанковые гранатометы. Возле Авдеевки боевики стреляли по позициям украинских военных с крупнокалиберных пулеметов, а возле Луганского — и из гранатометов различных систем.

Кроме этого был замечен пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения в районе населенных пунктов Новолуганское Зайцево, Шумы, Южное, Железное, Крымское, Торецкое и Новгородское.

«Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ», — сообщили в штабе.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение «тишины». Возле Майорского противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

«Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — добавили в штабе.

Напомним, командующий Сил специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор вместе с командующим Сил специальных операций Украины — генерал-майором Григорием Галаганом посетили 73 морской центр спецназначения им кошевого атамана Антона Головатого в Очакове.