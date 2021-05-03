Командующий Сил специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор вместе с командующим Сил специальных операций Украины — генерал-майором Григорием Галаганом посетили 73 морской центр спецназначения им кошевого атамана Антона Головатого в Очакове.

Об этом сообщается на странице Центра в Facebook.

— Цель визита — увидеть и оценить уровень военного сотрудничества, подготовки и взаимодействия между морскими подразделениями специальных операций Украины и Соединенных Штатов Америки, — сказано в сообщении.

Важность поддержки США как ключевых партнеров Украины отметил командующий ССПО Вооруженных Сил Украины Григорий Галаган.

— Совместное стремление нашего государства и его партнеров к существенным качественным изменениям является залогом дальнейшего развития как морской компоненты, так и Сил специальных операций в целом. Приобретения новых навыков — необходимое условие для обеспечения комплекса выполнения задач, стоящих перед нами. И немалую роль в этом играет тесное взаимодействие, поддержка и опыт наших партнеров из Соединенных Штатов и их союзников, — отметил Григорий Галаган.

Напомним, ранее бойцы очаковского 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого показали процесс учений по ближнему бою в здании.