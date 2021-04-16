Бойцы очаковского 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого показали процесс учений по ближнему бою в здании.

Об этом сообщается на странице 73-го центра в Facebook.

В центре подчеркивают, что в условиях боя в помещении исход схватки решает мгновение и профессионализм.

— Ведение боя в здании штурмовыми группами предполагает контакт с противником на коротких дистанциях, действия операторов (разведчиков) должны быть стремительными и профессиональными, — говорится в сообщении.

Напомним, летом в Черном море на территории Николаевской, Херсонской, Одесской областей пройдут учения Sea Breeze — 2021. Планируют привлечь 29 стран-членов НАТО и партнеров организации.