Ситуация с коронавирусом в Индии остается напряженной, за прошедшие сутки в стране зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерло 3780 человек, пишет НВ.
За сутки в стране коронавирус диагностировали у 382315 человек.
Предыдущий рекорд смертности в Индии фиксировали 2 мая: тогда за сутки умерло 3689 пациентов с коронавирусом.
1 мая в Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — впервые более 400 тысяч.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 миллионов случаев заболевания и 226 188 смертей.
Напомним, уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Ситуация с коронавирусом в Индии остается напряженной, за прошедшие сутки в стране зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерло 3780 человек, пишет НВ.
За сутки в стране коронавирус диагностировали у 382315 человек.
Предыдущий рекорд смертности в Индии фиксировали 2 мая: тогда за сутки умерло 3689 пациентов с коронавирусом.
1 мая в Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — впервые более 400 тысяч.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 миллионов случаев заболевания и 226 188 смертей.
Напомним, уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.