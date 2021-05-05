Ситуация с коронавирусом в Индии остается напряженной, за прошедшие сутки в стране зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия, за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерло 3780 человек, пишет НВ.

За сутки в стране коронавирус диагностировали у 382315 человек.

Предыдущий рекорд смертности в Индии фиксировали 2 мая: тогда за сутки умерло 3689 пациентов с коронавирусом.

1 мая в Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству заболеваний COVID-19 — впервые более 400 тысяч.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 миллионов случаев заболевания и 226 188 смертей.

Напомним, уже четверть взрослых граждан ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса.