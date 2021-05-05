В Турции задержали украинок, которые фотографировались в обнаженном виде на яхте.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам одной из девушек, пикантную съемку запечатлели с другого судна, а затем информация попала и местные СМИ.

Моделей допросила турецкая полиция, но, по предварительной информации, их уже отпустили.

— Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция, – заявила участница инцидента, которую цитирует издание.

Ранее в ОАЭ задержали 11 украинок, которые снялись в видеоролике обнаженными.