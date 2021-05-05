В Турции задержали украинок, которые фотографировались в обнаженном виде на яхте.
Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
По словам одной из девушек, пикантную съемку запечатлели с другого судна, а затем информация попала и местные СМИ.
Моделей допросила турецкая полиция, но, по предварительной информации, их уже отпустили.
— Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция, – заявила участница инцидента, которую цитирует издание.
Ранее в ОАЭ задержали 11 украинок, которые снялись в видеоролике обнаженными.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Турции задержали украинок, которые фотографировались в обнаженном виде на яхте.
Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
По словам одной из девушек, пикантную съемку запечатлели с другого судна, а затем информация попала и местные СМИ.
Моделей допросила турецкая полиция, но, по предварительной информации, их уже отпустили.
— Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голых фото. Если вы хотите сделать откровенные фото, то лучше делать это максимально скрытно. И скрывайте локацию. Мы фоткались с девчонками и с другой яхты нас засняли. Каким-то образом это попало в СМИ и нас задержала полиция, – заявила участница инцидента, которую цитирует издание.
Ранее в ОАЭ задержали 11 украинок, которые снялись в видеоролике обнаженными.