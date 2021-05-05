Украинские пограничники задержали трех мужчин и женщину, гулявших в Чернобыльской зоне без допуска. Они оказались гражданами Великобритании, Литвы и США — им сократят время пребывания в Украине.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Иностранцы прибыли в Украину законным путем, а вот в Чернобыльскую зону пошли за острыми ощущениями, совершив административное правонарушение.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.