Украинские пограничники задержали трех мужчин и женщину, гулявших в Чернобыльской зоне без допуска. Они оказались гражданами Великобритании, Литвы и США — им сократят время пребывания в Украине.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Иностранцы прибыли в Украину законным путем, а вот в Чернобыльскую зону пошли за острыми ощущениями, совершив административное правонарушение.
Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.
|
Свобода слова на Миколаївщині: поліція не фіксувала порушень прав журналістів з початку рокуКатерина Середа
|
Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
Украинские пограничники задержали трех мужчин и женщину, гулявших в Чернобыльской зоне без допуска. Они оказались гражданами Великобритании, Литвы и США — им сократят время пребывания в Украине.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Иностранцы прибыли в Украину законным путем, а вот в Чернобыльскую зону пошли за острыми ощущениями, совершив административное правонарушение.
Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет подать заявку на включение Чернобыльской зоны в список мирового наследия ЮНЕСКО.