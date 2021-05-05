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У границы с РФ украинские пограничники обнаружили четыре парашюта. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — на территории Украины.
На указанное направление вышла группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.
В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, пограничники обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.
Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, семья украинца Евгения Голубева, погибшего во время стрельбы на границе Украины и России, уже более трех месяцев не могла вернуть его тело. Россияне задержку объясняют якобы следственными действиями.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
У границы с РФ украинские пограничники обнаружили четыре парашюта. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек — на территории Украины.
На указанное направление вышла группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.
В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, пограничники обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.
Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, семья украинца Евгения Голубева, погибшего во время стрельбы на границе Украины и России, уже более трех месяцев не могла вернуть его тело. Россияне задержку объясняют якобы следственными действиями.