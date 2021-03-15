Семья украинца Евгения Голубева, погибшего во время стрельбы на границе Украины и России, уже более трех месяцев не может вернуть его тело. Россияне задержку объясняют якобы следственными действиями.

Об этом сообщила жена погибшего мужчины Сабина Голубева, передает «Радио Свобода».

Сейчас контакт с женщиной поддерживает посольство Украины в РФ.

— Я лично звонила, посольство мне установило контакт, следователю Белгородской области. Когда я консультировалась, когда и как я могу получить тело мужа, то он мне сказал, что тело Голубева находится в морге. И пока никакой информации мне сообщить не могут, - рассказала женщина.

Она отмечает, что звонила и заведующему бюро белгородского морга, который сказал, что тело мужчины можно забрать «хоть сейчас», но с разрешением следователя. Позже женщине сообщили, что дело из Белгорода передали в Москву, в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

В украинском МИД «Радио Свобода» сообщили, что многократно обращались в Министерство иностранных дел РФ и в другие компетентные органы России с требованием подтвердить факт гибели Голубева и обстоятельства его смерти. Однако ответа не получали. В то же время, по информации посольства, тело мужчины находится на хранении в белгородском бюро судебно-медицинской экспертизы. По словам российских следователей, разрешение на выдачу тела погибшего для захоронения предоставят после окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы.

«Радио Свобода» также пишет, что получили документы российского следствия от источника в правоохранительных органах. В соответствии с ними в украинца стрелял российский пограничник.

В то же время собеседник издания в правоохранительных органах предполагает, что стрельбу умышленно списывают на наряд пограничников, чтобы скрыть следы подготовки провокации спецназовцами ФСБ.

Напомним, что лишь 41% украинцев хорошо относятся к РФ, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.