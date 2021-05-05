В Николаеве патрульные полицейские, 30 апреля, помогли врачам «скорой» оперативно доставить 9-летнего мальчика с сильным кровотечением в больницу.

Патрульные Антон Числов и Сергей Окольников, включив спецсигналы, мгновенно сопроводили автомобиль в детскую больницу, где ребенка уже ждали врачи, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Позже стало известно, что мальчик получил серьезную травму, упав с велосипеда. Инцидент произошел в отдаленном микрорайоне города — Варваровке. За помощью к патрульным обратилась бригада скорой помощи, которая выехала на вызов.

— Патрульные в любой момент готовы подставить плечо поддержки. Мы – рядом, — подчеркнули в патрульной полиции Николаева.

Напомним, 23 февраля патрульные сопроводили медиков, которые перевозили из Вознесенска в Николаев мужчину с сердечным приступом.