В американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом в среду, 5 мая, сообщила местная полиция в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером в городе Хаттисберг. Изначально сообщалось о двух погибших.

— Мы можем подтвердить, что в общей сложности погибли четыре человека, - говорится в сообщении полиции.

Причины падения самолета пока неизвестны. Также не сообщается, были ли жертвы пассажирами самолета или жильцами дома. В Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) был передан запрос о проведении расследования инцидента в Хаттисберге.

Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.