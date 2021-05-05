Правоохранители Николаевской области отчитались об успешном проведении операции по пресечению деятельности «преступной группы», которая занималась оказанием незаконных платных сексуальных услуг.

Для этого следователи ГУ Национальный полиции в Николаевской области, сотрудники областного Управления СБУ и областной прокуратуры провели 18 обысков в 2 саунах и 3 порностудиях, - сообщает пресс-служба окружной прокуратуры Николаева.

На сайте прокуратуры Николаевской области задержанных в рамках досудебного расследования прямо называют «преступной группой», состоящей из 2 банщиков и 2 администраторов студий, где проводились «видеотрансляции откровенного содержания». Один из фигурантов является адвокатом и для его задержания понадобилось специальное разрешение прокурора Николаевской области.

Правоохранители обнаружили в порностудиях «больше 10 девушек» и установили, что «работа велась посменно». Будут ли они привлекаться к ответственности в сообщении не указывается.

Одному администратору порностудии уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога в сумме 181 тысячу гривен. Другому суд постановил домашний арест на время следствия. Банщикам меры пресечения не избирались, но прокуратура уже объявила им подозрения по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенёрство»).

В официальном сообщении прокуратуры указано, что для реализации своего злого умысла так называемые злоумышленники оборудовали интернет-порностудии «специальной техникой», а именно веб-камерами, компьютерами, осветительными приборами и даже мебелью.

В целях следствия полицейские изъяли у них изъяли всю технику, банковские карты, телефоны, блокноты с записями и даже 40 тысяч долларов и 15 тысяч гривен.

Правоохранители посчитали, что незаконный доход данной «преступной группы» достигал 100 тысяч долларов в месяц.

«Следствие продолжается», - подвели итоги спецоперации в окружной прокуратуре Николаева.

Жители Николаева отреагировали на эту информацию неоднозначно. «Была проведена долгая и серьёзная работа. Преступники задержаны и граждане могут спать спокойно. Спасибо нашим правоохранителям за безопасность. Как у вас только хватает терпения просматривать и анализировать, собирать материалы, видео к видио, фото к фото, отпечатки орудий всяких, а потом идти домой к семье. Тяжелее, наверное, чем докторам, весь день видеть всякие болезни. А вы видите людские пороки и пресекаете их. Молодцы!», - написал на странице Николаевской областной прокуратуры Facebook Святослав Косенчук.

Отреагировал и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Денис Казанский: «Наконец-то нашлась работа для СБУ. Не государственных изменников же ловить».

Журналист Олег Деренюга опубликовал на своей странице в Facebook пост о произошедшем и задался вопросом: «Это только у меня скептическое отношение к таким вот отчетам правоохранителей, о том, как они героически разоблачили «преступную группировку», которая занималась (о Боже!) «порнобизнесом»?»

«Полиция эффективно работает против своих конкурентов. Проституция старый бизнес мусоров. А порночаты это то, что выводит бизнес на эротике из-под мусорского контроля», - прокомментировал николаевский политтехнолог Александр Ухмановский. «А можно заняться проблемой торговли наркотой, эти поиски закладок никого не смущают», - поинтересовалась кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений ЧНУ имени Петра Могилы Ирина Габро.

Ранее сообщалось, как сотрудники Службы безопасности Украины ворвались с обыском в цех потомственного винодела в Одесской области.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в Украине можно легализовать индустрию предоставления сексуальных услуг за деньги.