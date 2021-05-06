В селе Белозеровка Первомайской ОТГ Николаевского района Николаевской области загорелся частный дом — в тушении огня участвовали пожарные из местной охраны «Первомайское».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пожарные узнали про инцидент ночью 6 мая — звонок поступил по спецлинии 101. Гасить огонь выехали пожарные 16 части ГУ ГСЧС в Николевской области, а помогали им пожарные из местной охраны. В 1:17 распространение пламени ограничили, а через 30 минут огонь ликвидировали на всей площади.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.