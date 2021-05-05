В поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сигнал про огонь поступил в Службу спасения вечером 5 мая. На место инцидента направили пожарных двух дежурных частей, которым к 22:11 удалось ограничить распространение огня, а в 22:43 ликвидировать.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, около полуночи, 2 мая, в Николаеве горела квартира в доме по улице Самойловича. Спасатели при помощи спасательных комплектов эвакуировали 2 человек из соседней квартиры, охваченной дымом.