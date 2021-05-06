По состоянию на 6 мая в Николаевской области зарегистрировали 210 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 64119 (+210) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

город Николаев – 40771 (+53);

город Первомайск – 2766 (+33);

город Южноукраинск – 1879 (+2);

город Вознесенск – 1726 (+2);

город Очаков – 1256 (+2).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 118 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

COVID-19 установлен у 2171 (+2) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки – 1197, всего выздоровели – 58593.

За последние сутки методом ПЦР обследовано – 592 человека, методом ИФА – 276 человек.

В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.