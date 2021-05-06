По состоянию на 6 мая в Николаевской области зарегистрировали 210 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента с коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 64119 (+210) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 118 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
COVID-19 установлен у 2171 (+2) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки – 1197, всего выздоровели – 58593.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 592 человека, методом ИФА – 276 человек.
В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
По состоянию на 6 мая в Николаевской области зарегистрировали 210 новых случаев COVID-19, за сутки умерли 3 пациента с коронавирусом.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 64119 (+210) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 118 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
COVID-19 установлен у 2171 (+2) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки – 1197, всего выздоровели – 58593.
За последние сутки методом ПЦР обследовано – 592 человека, методом ИФА – 276 человек.
В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.