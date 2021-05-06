В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 5 мая, получили 869 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 26 376 людям, вторую дозу получили 40 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 24 494 человека.

Наибольшее количество прививок 5 мая сделали в Киеве — 5 608, а за весь период кампании жителей столицы вакцинировали 81 678 раз.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 784 229 прививок. Вакцинировано — 783 812 человек, из них получили первую дозу — 783 810 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) — 419 человек (из них 2 получили первую дозу за границей).

Вакцинацию проводили силами 169 мобильных бригад по иммунизации, работало 1147 пунктов прививок.

Напомним, в Канаде министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Об этом объявили в минздраве в среду.