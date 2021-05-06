Директору предприятия, которое самовольно заняло участок в Вознесенском районе и несколько лет добывало песок, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Он подозревается в нарушении установленных правил использования недр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст.197-1 и ч. 2 ст. 240 УК Украины).

По данным следствия, директор предприятия на протяжении 2013-2015 годов, с целью получения выгоды для себя, самовольно занял часть земельного участка площадью 8,4 гектара Прибугского лесничества на территории Бугского сельского совета Вознесенского района. Там осуществлялась добыча песка.

В результате незаконных действий на землях лесного фона полностью уничтожены лесные насаждения, снят почвенный покров без специального разрешения, чем создана опасность для окружающей среды.

Указанные действия повлекли причинение ущерба государству на сумму свыше 1,5 миллиона гривен. Следствие продолжается.

Ранее в Балабановском лесу поймали двух мужчин, незаконно добывавших песок.