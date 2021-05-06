Сегодня, 6 апреля, в Виннице загорелся офисный центр. На месте наблюдается масштабный пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, ранее в дошкольном учебном заведении №82 Николаева произошел пожар, вследствие чего потребовалась эвакуация находившихся в нем детей.