В дошкольном учебном заведении №82 Николаева произошел пожар, вследствие чего потребовалась эвакуация находившихся в нем детей.
Очевидцы события сообщили НикВести, что для тушения здания приехали 3 экипажа ГУ ГСЧС в Николаевской области.
По предварительной информации на втором этаже здания детсада по проспекту Богоявленский, 20-А загорелся натяжной потолок вследствие короткого замыкания электропроводки.
Пожар был ликвидирован персоналом детсада с помощью огнетушителя. Находившихся в здании 44 ребенка эвакуировали. В самом помещении, где возник пожар, находилось 8 детей. Пострадавших нет.
Отметим, в Николаевских школах и детсадах уже многие годы существует проблема с неработающими пожарными сигнализациями.
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В дошкольном учебном заведении №82 Николаева произошел пожар, вследствие чего потребовалась эвакуация находившихся в нем детей.
Очевидцы события сообщили НикВести, что для тушения здания приехали 3 экипажа ГУ ГСЧС в Николаевской области.
По предварительной информации на втором этаже здания детсада по проспекту Богоявленский, 20-А загорелся натяжной потолок вследствие короткого замыкания электропроводки.
Пожар был ликвидирован персоналом детсада с помощью огнетушителя. Находившихся в здании 44 ребенка эвакуировали. В самом помещении, где возник пожар, находилось 8 детей. Пострадавших нет.
Отметим, в Николаевских школах и детсадах уже многие годы существует проблема с неработающими пожарными сигнализациями.