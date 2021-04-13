В дошкольном учебном заведении №82 Николаева произошел пожар, вследствие чего потребовалась эвакуация находившихся в нем детей.

Очевидцы события сообщили НикВести, что для тушения здания приехали 3 экипажа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

По предварительной информации на втором этаже здания детсада по проспекту Богоявленский, 20-А загорелся натяжной потолок вследствие короткого замыкания электропроводки.

Пожар был ликвидирован персоналом детсада с помощью огнетушителя. Находившихся в здании 44 ребенка эвакуировали. В самом помещении, где возник пожар, находилось 8 детей. Пострадавших нет.

Детсад №82

Отметим, в Николаевских школах и детсадах уже многие годы существует проблема с неработающими пожарными сигнализациями.